Dans le nouveau niveau "Bean Hill Zone", les petits haricots rapides doivent collecter le plus grand nombre d'anneaux possible pour gagner des récompenses, notamment :



Plaque d'identification "Bean Hill Zone" - 200 points

200 Kudos - 400 points

Tenue à motifs d'anneaux bonus - 600 points

400 Kudos - 800 points

Baskets Sonic - 1000 points

Que serait un nouvel événement Fall Guys sans de nouveaux costumes ? Sonic, Tails, Knuckles, Super Sonic, et même le délicieusement diabolique Dr. Robotnik, peuvent tous être trouvés dans la boutique en jeu toute la durée de l'événement avec la nouvelle émote Sonic Foot Tap qui leur donne vie de façon spectaculaire.







Le plus célèbre des hérissons s'incruster dans le jeu d'Epic Games, Fall Guys.L'événement en jeu se déroulera du jeudi 11 août au lundi 15 août.