Yuzu, La petite vétérinaire T05





Le quotidien de Yuzu à la clinique vétérinaire Miawouf est sur le point de changer : en effet, sa mère est autorisée à sortir de l’hôpital et va vivre avec elle pendant deux semaines ! Au même moment, deux chiots abandonnés sont amenés à la clinique, et la fillette va devoir jouer les mamans de remplacement. L’apprentie vétérinaire va également faire la rencontre de Kenta, le carlin paresseux, de Mascotte, le matou qui n’en fait qu’à sa tête et d’Alan, un chien qui ne parvient pas à s’attacher à son jeune maître…



KAWAÏ

Scénariste : Mingo Itô

Dessinateur : Mingo Itô

Traducteur : Manon Debienne, Sayaka Okada

Sortie: 17 Août 2022

Pages : 162

-------------------------------



Baymax et les Nouveaux Héros T01





Avec l’aide de GoGo, Wasabi, Honey Lemon, Fred et bien sûr Baymax, le robot le plus bienveillant du monde, le jeune prodige Hiro Hamada, génie de la technologie de 14 ans, compte bien honorer la mémoire de son défunt frère Tadashi, en combattant les méchants hauts en couleurs qui menacent les rues de San Fransokyo ! En route pour de nouvelles aventures !

Retrouvez Baymax, Hiro et toute la bande dans cette suite explosive du film Les Nouveaux Héros !



DISNEY MANGA

Scénariste : Gyun An Hong

Dessinateur : Gyun An Hong

Sortie: 17 Août 2022

Pages : 200

-------------------------------



Desert 9 T04





Mao, Mikoto et Canaria affrontent les traîtres que Rubis, le roi des épées, a infiltrés chez ses adversaires. Il a également manigancé un autre plan pour contourner les règles et instaurer un règne de terreur sur Ulmeria ! C’est alors que Kumado arrive pour présenter son joyau... Il avait pourtant été détruit ?! Qui remportera le trône du Troisième Désert ? Après la fin des combats, Mao et Canaria demandent à Mikoto de leur expliquer son plan pour rejoindre le Neuvième Désert. Il révèle alors une vérité choquante sur le père de Mao et sur le fameux Désert n°9... et c’est le choc !



SHÔNEN

Scénariste : Kei Deguchi

Dessinateur : Kei Deguchi

Traducteur : Anne-Sophie Thévenon

Sortie: 17 Août 2022

Pages : 208

-------------------------------



Colocataires à leur manière T02





Auteur d’histoires policières, Subaru Mikazuki se distingue par sa nature introvertie et misanthrope. En effet, considérant les gens comme une source de nuisance dans son processus d’imagination et de création, il fait tout pour éviter de sortir de chez lui et d’avoir des contacts humains. Un jour, il rencontre un chat errant. Il décide de l’adopter et de le nommer Haru. Petit à petit, les deux personnages s’apprivoisent l’un l’autre et alors qu’ils commencent à s’habituer à cette nouvelle cohabitation, Haru s’enfuit soudainement de la maison. Dans le même temps, Hiroto, un ami d’enfance de Subaru, débarque à l’improviste et va mouvementer le train-train du romancier... La vie à deux continue pour ces colocataires malgré eux, avec leur quotidien qui nous est conté à travers le point de vue de chacun !



GENKI

Scénariste : Minatsuki

Dessinateur : As Futatsuya

Traducteur : Claire Olivier

Sortie: 17 Août 2022

Pages : 162

-------------------------------



Princesse Détective T14





De nouvelles aventures nimbées de mystère attendent la Princesse Détective… Entre un cri déchirant qui hante les couloirs du lycée Karin après les cours, un garçon masqué qui manipule un fantôme, et Jin qui disparaît totalement de la surface de la Terre, Hinami et ses amis doivent garder la tête froide et ne pas céder à la peur ! En bonus, une histoire inédite dessinée par l’auteure ainsi qu’un chapitre spécial dans lequel on en apprendra un peu plus sur Yami, et la raison pour laquelle il s’habille comme Jin ! Toi aussi, aide Hinami à résoudre les énigmes !!



SHÔJO

Scénariste : Mayuki Anan

Dessinateur : Mayuki Anan

Traducteur : Yumena Miyanaga

Sortie: 24 Août 2022

Pages : 192

-------------------------------



Flying Witch T10





Après de longs mois dans la verdure luxuriante d'Aomori, Makoto replonge dans la jungle de la ville le temps d'un petit séjour chez ses parents. L'apprentie sorcière est ravie de retrouver ses amies d'enfances, la discrète Yayoi et l'espiègle Miko. Mais les vacances prennent bien vite un tour plus sérieux lorsque le trio est chargé d'élucider un mystère dans un célèbre temple…



SHÔJO

Scénariste : Chihiro Ishizuka

Dessinateur : Chihiro Ishizuka

Traducteur : Aurélien Estager

Sortie: 24 Août 2022

Pages : 176

-------------------------------



TokyoMew Mew à la mode







SHÔJO

Scénariste : Mia Ikumi

Dessinateur : Mia Ikumi

Traducteur : Manon Debienne

Sortie: 24 Août 2022

Pages : 320

-------------------------------



Léonard de Vinci





Peintre, sculpteur, architecte, scientifique... Tous les talents de Léonard de Vinci lui donnèrent la réputation de génie universel. Né en 1452 dans le petit village de Vinci, près de Florence en Italie, le jeune Léonard montre très tôt un esprit vif et observateur. Esprit libre et novateur, c'est un touche-à-tout qui se perfectionne dans toutes les disciplines possibles. Il développe notamment de nouvelles techniques de peinture qui influenceront des générations d’artistes. Mais outre les arts, les sciences le passionnent également. Tous ses manuscrits montrent à quel point Léonard de Vinci est un précurseur, que ce soit en anatomie, en physique ou en géologie. Il s'éteint en France, laissant derrière lui l'une des œuvres les plus emblématiques de la Renaissance : la célèbre Mona Lisa.



LES GRANDS NOMS DE L'HISTOIRE EN MANGA

Dessinateur : Shouko Fukaki

Scénariste : Hidehiro Ikegami

Superviseur : Hidehiro Ikegami

Traducteur : Raphaële Gippon

Sortie: 24 Août 2022

Pages : 144

-------------------------------



Gandhi





Célèbre défenseur de la paix, Gandhi a consacré une grande partie de sa vie à lutter contre la non-violence, pour une société plus juste. Né en Inde dans une famille aisée, Mohandas Karamchand Gandhi part en Angleterre faire des études d’avocat, avant d’accepter une mission en Afrique du Sud. Sur place, il découvre la discrimination raciale dont est victime sa communauté et décide de mener un combat pour faire évoluer les mentalités et les lois. De retour dans son pays natal, alors colonie britannique, Mahatma Gandhi (« grande âme » en sanskrit) rassemble son peuple et devient le porte-parole des plus démunis. Il lance alors une campagne de lutte non-violente et de désobéissance civile afin de contrer la domination étrangère, dans le but d’obtenir enfin l’indépendance de l’Inde.



LES GRANDS NOMS DE L'HISTOIRE EN MANGA

Dessinateur : Mamoru Takahashi, Tamotsu Mizukoshi

Superviseur : Nobuko Nagasaki

Sortie: 24 Août 2022

Pages : 144

-------------------------------

Avec un peu de retard, voici le planning de sortie des éditions Nobi-Nobi, pour le mois d'août 2022.