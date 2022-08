Dernière infos concernant DC et plus précisément Warner Bros Discovery.David Zaslav concernant Batgirl, "Nous n'allons pas sortir un film à moins d'y croire, surtout concernant DC".David Zaslav, est en train de mettre une équipe en place, avec un plan sur 10 ans concernant l'avenir de DC. Il souhaite s'inspirer de Marvel Studios et de Kevin Feige.Alan Horn sera conseiller sur les franchises DC.Les films Batgirl, Scoob 2 et Wonder Twins, ne correspondaient pas à la nouvelle approche de Warner Bros Discovery, visant à sécuriser le retour financier.David Zaslav a vue les films Shazam 2, Black Adam et The Flash, il dit qu'ils sont incroyables, mais qu'ils peuvent être meilleurs.Je pense que nous pouvons nous attendre à des reshoots très bientôt.David Zaslav confirme un reboot du DCEU, encore.Par encore évoqué, mais je pense que le film solo sur Supergirl est maintenant à la poubelle. De même que Zatanna et la série sur Green Lantern.