Ubisoft propose un week-end gratuit pour le jeu Far Cry 6 dès maintenant sur PlayStation 4, PlayStation 5, XBOX, Series X|S et PC.Far Cry 6 gratuit du 4 août 18:00 au 8 août à 18:00 heure locale.

