La saison 7 de Sea of Thieves est arrivée ! Et avec elle, le statut de Capitaine est à portée de main ! Nous sommes ravis de vous proposer de renommer vos bateaux pour la première fois, il s’agissait de l’une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté, mais aussi de vous essayer à la décoration et de plonger dans le Carnet du Capitaine, qui retracera tous vos exploits maritimes.La Saison Sept est la dernière mise à jour de contenu en date de Sea of Thieves, disponible gratuitement dès maintenant pour tous les membres du Xbox Game Pass, ainsi que sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10 et Steam.Achetez vos propres bateaux, nommez-les et mettez les voiles en tant que Capitaine, en profitant de nouvelles possibilités, comme des options de personnalisation plus poussées et des reliques pour exhiber vos exploits.La progression saisonnière vous permet de gagner de la Renommée et des récompenses généreuses et les Aventures scénarisées et limitées dans le temps continuent l’histoire de Sea of Thieves.