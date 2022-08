Petite avis/présentation de Viper V2 Pro decgez Razer au prix de 160€Comme d'habitude, avec Razer, nous sommes sur du haut de gamme. Cela se ressent aussi bien dans les couleurs, que dans les matériaux utilisés. Pour moi, c'est déjà un bon point, vous le savez j'espère les beaux packagings.La première chose qui frappe en prenant la souris en main, c'est son poids de 64 grammes, je crois que c'est l'une des souris les plus légère que j'ai eu en main. Son autonomie est assez dingue, avec 80h au compter, elle possède également la technologie sans fil Razer HyperSpeed, qui n’est autre qu’une connexion 2,4 GHz qui permet de jouer sans latence. Pour ceux qui est du DPI, attention grosse bombe que cette Viper V2 Pro, avec un capteur optique Focus Pro, pouvant aller jusqu'à 30.000 DPI. Vous allez pouvoir vous la donner sur les jeux (coucou R6S). De plus les switchs optiques, peuvent résister à 90 millions de clics, je pense que j'aurai une autre souris avant d'avoir usée les switchs optiques.Pour le moment, cette Viper V2 Pro est ma souris du moment, même si je fais pas mal de bureautique. C'est clairement une souris de gamer avec une ergonomie qui épouse à merveille votre main, si vous avez comme moi de grosse paluches.

posted the 08/01/2022 at 09:08 PM by leblogdeshacka