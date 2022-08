La nouvelle série Netflix, Cyberpunk: Edgerunners se dévoile avec un vrai trailer et une belle affiche.

Edgerunners suit les aventures d’un enfant de la rue, talentueux mais téméraire qui tente tant bien que mal de survivre dans Night City, une ville dystopique aussi violente et corrupue qu'addict aux modifications génétiques. Pour rester en vie, l’adolescent, prénommé David, devient un edgerunner - un mercenaire - plus connu sous le nom de Cyberpunk.

posted the 08/01/2022