Marilyn Monroe, actrice, mannequin et considérée comme un sex-symbol par l’Amérique entière, commence sa carrière mondiale. Entre excès en tout genre, sexe, drogue, alcool, cinéma et dépression, l’actrice livre sa vie entière mouvementée.

Le nouveau biopic sur Marilyn Monroe se dévoile avec un trailer et une affiche.Le film est adapté du best-seller de Joyce Carol Oates, le film est réalisé par Andrew Dominik, pas très connu comme réal, mais le casting est quand même assez dingue. En plus de la prolifique Ana de Armas, nous retrouverons Scoot McNairy, Adrien Brody, Rebecca Wisocky, Sara Paxton et Garret Dillahunt entre autres.Le film d'une durée de 2h46 sera disponible en exclusivité sur Netflix, dès le 28 Septembre 2022.