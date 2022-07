Être "l'assassin numéro un au monde" n'est plus ce que c'était. Le héros otaku Travis Touchdown est de retour une fois de plus, forcé de sortir de sa retraite pour défendre Santa Destroy, et le monde entier, dans une épreuve de force intergalactique, tout en prouvant qu'il est plus qu'un simple has been qui parle à son chat. Faites chauffer vos katanas à rayons, enfilez le tout nouveau gant de la mort et préparez-vous à participer à des combats de boss scandaleux contre le maléfique Prince FU et ses 10 sbires extraterrestres, tandis que Travis se fraye un chemin vers le sommet du classement des super-héros galactiques !







Just for Games sera le distributeur de la version boîte du jeu No More Heroes III en France.Les versions physiques PlayStation 5 et Xbox de No More Heroes III comprennent une toute nouvelle illustration de l'artiste de la série, Yusuke Kozaki, pour la jaquette, 3 cartes artistiques et un poster double face représentant Travis et son fidèle Demzamtiger.Le jeu sera disponible en édition physique sur Playstation 5 et Xbox One / Series X dès le 14 octobre 2022.