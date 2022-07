Le nouveau film de Guillermo del Toro, Pinocchio pour Netflix, dévoile son affiche et un trailer en attendant sa sortie prévue pour Décembre. À noter, qu'un autre film Pinocchio est également prévu chez Disney, avec Robert Zemeckis à la réalisation et Tom Hanks dans le rôle de Geppetto.Au casting, nous retrouverons Gregory Mann, Cate Blanchett, ou encore Tilda Swinton dans le rôle de la bonne fée, mais aussi Ewan McGregor dans le rôle de Jiminy Cricket.

posted the 07/27/2022 at 02:48 PM by leblogdeshacka