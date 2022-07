Citoyens de la planète Terre, vous pouvez fuir mais vous ne pouvez pas nous cacher ! La nouvelle bande-annonce de Destroy All Humans ! 2 - Reprobed montre une variété d'endroits que les joueurs peuvent explorer, démolir, détruire, démolir, détruire…. Laissez un chemin de chaos partout où vous allez! Peut-être un gratte-ciel à Bay City, ce magnifique pont à Albion ou le siège du KGB - quelle sera votre prochaine cible ?

Encore quelques semaines avant la sortie du jeu Destroy All Humans! 2 - Reprobed et THQ Nordic dévoile un nouveau trailer avec cette fois, les différents lieux du jeu.Destroy All Humans! 2 - Reprobed sera disponible le 30 août 2022, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.