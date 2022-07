Batman : Gotham Knights – Gilded City





Dans Batman : Gotham Knights - Gilded City , un mystérieux virus a infecté Gotham City, transformant ses victimes en maniaques enragés à l'iris jaune poussés au pillage, au vol et aux éclats de colère. Batman – dans son dernier cas avant sa mort – et ses Gotham Knights luttent pour contenir cet étrange virus tout en enquêtant sur ses origines.



Mais ce n'est pas la première fois que cette maladie inhabituelle envahit la ville, car la série se divise entre l'actuelle Gotham City et la Gotham City des années 1800, alors que The Dark Knight et ses alliés découvrent le Runaway - l'un des premiers masques masqués de Gotham City. justiciers.



Dark Crisis on Infinite Earths



Les trois premiers numéros sont réimprimés pour présenter le nom nouvellement révélé



Après les événements choquants du dernier numéro, Pariah a gagné. Et maintenant, son armée noire est sur le point d'envahir notre monde. C'est aux Titans de rallier les héros restants pour vaincre les forces toujours croissantes de Deathstroke et éviter une destruction totale ! Une guerre épique commence sur les marches de la salle de justice, et seul un miracle pourrait maintenant aider les héros. Mais tout espoir n'est pas perdu, car les mondes sans Justice League ont commencé à desserrer leur emprise… mais les héros peuvent-ils retourner sur Terre si cela signifie qu'un membre de la Justice League pourrait être perdu à jamais ?



Gotham City: Year One





Dans Gotham City Year One, nous emmènera dans un passé noir trempé, où les secrets qui ont fait de Gotham devenu Gotham, les péchés qui ont fait de Batman devenu Batman sont enfin et violemment révélés.



DCeased: War of the Undead Gods







The Joker: The Man Who Stopped Laughing







The Riddler – Year One





Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance – Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon – parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu’un tueur s’en prend à l’élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine Falcone et Edward Nashton, alias l’Homme-Mystère. Alors que les preuves s’accumulent et que l’ampleur des plans du coupable devient clair, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu de l’abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps.

DC comics dévoile ses plans pour les prochains mois/années dans l'univers des comics. C'est à l'occasion de la San Diego Comic Con que nous apprenons que DC proposera pas mal de bonnes choses et ça commencera avec Batman : Gotham Knights Gilded City. Une série spin-off dans l'univers du jeu Gotham Knights.La série sera lancée simultanément le 25 octobre sur les marchés suivants : le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Mexique. La série comptera six numéros, avec à l'intérieur un code pour télécharger un skin exclusif.Gotham City Year One par Tom King et Phil HesterLa série de six numéros sera publiée entre octobre 2022 et mars 2023.Le premier numéro de la série sortira en octobre avec des couvertures de David Nakayama, Lee Bermejo et d’autres artistes.