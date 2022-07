Une anthologie située dans l'univers de "The Walking Dead" permettant de retrouver des personnages connus ainsi que de nouveaux visages.

La nouvelle série spin-off dans l'univers de The Walking Dead, , après la série mère The Walking Dead, le spin-off Gear The Walking Dead et The Walking Dead : World Beyond,, voici Tales of the Walking Dead, qui se dévoile avec un trailer et une affiche.La série se concentrera sur des histoires individuelles des personnages de l’univers de la série. Cette série dérivée est crée par Scott M. Gimple et Channing Powell, les deux travaillent principalement sur les séries TWD.Au casting, nous retrouverons Anthony Edwards, Parker Posey et Terry Crews entre autres.La série est attendu pour le 14 Août, avec une diffusion très probable sur OCS en US+24.