La série Groot se dévoile avec un teaser à l'occasion de la SDCC 2022. La série aura droit à 5 histoires courtes en exclusivité sur Disney+. Vin Diesel, reprendra son rôle en incarnant la voix de l'arbre le plus célèbre du cinéma.

Il est impossible de protéger la galaxie de ce bambin malicieux ! Alors préparez-vous car Bébé Groot arrive sur le devant de la scène avec sa propre série, explorant ses jours de gloire et les ennuis qu’il s’attire en grandissant parmi les étoiles.

posted the 07/22/2022 at 07:08 PM by leblogdeshacka