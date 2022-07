Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de tout - et l’agent Stalker - une jeune recrue du genre zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre. A leurs risques et périls, ils vont tenter d’élucider ce crime bien mystérieux...

Le film Coup de théâtre se dévoile avec une affiche et un trailer en attendant sa sortie prévue pour le 14 septembre au cinéma.Au casting nous retrouvons, Sam Rockwell (3 BILLBOARDS : LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE) et Saoirse Ronan (LADY BIRD, LES FILLES DU DOCTEUR MARCH) - et dans laquelle on retrouve également Adrien Brody (THE PIANIST), Ruth Wilson (la série « The Affair »), Reece Shearsmith (la série « Le club des Gentlemen »), Harris Dickinson (THE KING’S MAN : PREMIERE MISSION), Charlie Cooper (la série « This Country »), Shirley Henderson (la série « La petite ferme enchantée »), Lucian Msamati (la série « A la croisée des mondes »), Pippa Bennett-Warner (la série « Gangs of London ») et David Oyelowo (SELMA) - COUP DE THÉÂTRE recrée avec minutie l'atmosphère ô combien séduisante du théâtre londonien des années 1950.