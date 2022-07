L'adieu à Freddie Mercury







Le lundi de Pâques 1992, une page de l’histoire de la musique s’écrit au stade de Wembley, dans le nord de Londres. De nombreux artistes, dont George Michael, David Bowie ou Annie Lennox, se rassemblent pour rendre hommage à Freddie Mercury, malade du sida et disparu d’une pneumonie le 24 novembre de l’année précédente. John Deacon, Brian May et Roger Taylor, les membres restants de Queen, qui souhaitaient commémorer sa mémoire avec une dernière performance, réussissent leur pari. Le "Freddie Mercury Tribute Concert", diffusé en direct dans pas moins de soixante-seize pays, aura eu un impact social retentissant, notamment parce qu’il s’est inscrit de façon spectaculaire dans le mouvement de sensibilisation au sida. Dans l’imaginaire collectif des années 1980, le VIH était considéré comme “la maladie des homosexuels”, ce qui ostracisait les personnes infectées et discriminait la communauté gay, perçue comme un danger pour la santé publique.

On continue avec un reportage de Arte, qui nous propose ce soir L'adieu à Freddie Mercury.