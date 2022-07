Sideshow dévoile sa première statue de The Batman de toute beauté sur sa moto, lors de la Sideshow Con.Comme on peut le voir sur la vidéo, la statue mesure au minimum 40cm et doit avoir une largeur de 40cm.La pose est plutôt dynamique, avec très certainement un light up sur le phare avant de la moto.Pour le moment, pas de date de sortie, ni de prix, mais il faudra attendre au moins 2023 voir 2024 pour la sortie de la bête et un prix entre 600 et 800€.