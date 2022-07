Une chanteuse pop entame une romance avec un énigmatique propriétaire d'un club de Los Angeles qui est le leader d'un culte secret.

La série HBO de The Weeknd et de Sam Levinson, The Idol, se dévoile avec un trailer.La série comptera six épisodes pour cette première saison.Au casting nous retrouvons, Lily-Rose Depp, The Weeknd, Troye Sivan, Debby Ryan, Rachel Sennott, Melanie Liburd et Steve Zissis