Imaginez.Si en 2022, Sony lançait un service d'abonnement permettant de jouer à ses jeux démat' sans débourser 80 € ?Et si pour 399,99 € seulement, vous goutiez à la crème de la crème du gaming ?Imaginez un peu :- Micro sur la manette- Gachettes adaptatives- Touchpad- C'est vraiment incroyable, mais il y a la présence d'une BATTERIE DANS LA MANETTE !!! Même si la télécommande , elle, est toujours à piles...- Haut parleur sur la manette pour plus d'immersion- Des jeux en 4K jusqu'à 120 fps, parfois en superior version- Le SSD le plus rapide du marché toutes consoles confondue- La puissance du Kraken- L'ALLM- Le VRR- Le HDMI CEC pour allumer votre TV sans lever votre cul- Plus de lecteur qui fait du bruit quand vous insérez un disque- Pas besoin de lever son cul pour changer de jeux- Plus de problèmes de place, vous pourrez alors investir dans des collectors comme celui de GOW Ragnarok et son magnifique marteau pour occuper l'espace laissé par vos futurs jeux au format boite- La future mise à jour 8K de la sortie de la console- Plus de 100 jeux d'exceptions accessible dans un catalogue- Se replonger dans vos jeux PS3 via le Streaming, une technologie d'avenir- Redécouvrir les titres qui ont façonnés nos jeux 3D, avec les jeux PS- Tester des jeux exceptionnels durant 5 heures en attendant la promotion sur ces mêmes jeux à 80 € (coucou Horizon Forbidden West)Le tout pour...Moins de 400 € et un abonnement à 99 €.Définitivement le GOAT des consoles 2022.