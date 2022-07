En ce moment, je suis un peu en retard (mais comme d'habitude bordel, je vais essayer de rattraper ça ! ), vous le savez très certainement, j'aime les statues, surtout les tailles réelles. Ceux qui me suivent depuis mes débuts sur Gamekyo, ont déjà dû voir mon Link de Twilight Princess.J'aime les statues échelle 1:1 et quand j'ai vu cette statue de Black Panther, il fallait que je vous partage ça.Black Panther est le premier super héros noir dans un comics, il apparaît pour la première fois dans le comic book Fantastic Four (vol. 1) #52 en juillet 1966. Nous devons sa création au duo Stan Lee (au scénario) et Jack Kirby (au dessin).Beast Kingdom, nous propose une statue taille réelle en fibre de verre (car bon en résine ça aurait coûté un bras et un rein, mais surtout le poids aurait été trop important), chaque statues est sculptée et peinte à la main. La statue, mesure pas moins de 1m80. Elle sera livrée dans une boîte en bois.Recréant le costume musclé et les accessoires détaillés sur le corps de Black Panther tels que le collier T'Challa ou les griffes détaillées, chaque élément de Black Panther est recréé pour le plaisir des fans.Pour le prix, nous sommes sur du 14 029,99 $, donc autant dire qu'elle restera bien au chaud sur ma wishlist, sans jamais aller dans le panier.