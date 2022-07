La statue présente dans la version collector du jeu The Callisto Protocol se dévoile, grâce au CEO du studio, Glen Schofield.La statue sera entièrement en PVC, avec un beau peint-job. La qualité à l'air au rendez vous, par contre 250€. Comme souvent, il faudra faire abstraction de la qualité du socle, beaucoup trop plastique sur l'entièreté ou presque des collectors.Comme nous pouvons le voir, cette statue mesure environ 28-30cm de hauteur.Malheureusement, cette édition ne sera pas disponible chez nous, elle est exclusivement disponible pour le marché US et Canadien.