Prime Video, vient de dévoiler un nouveau teaser pour sa future bombe, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.La série Prime Video "Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir" porte à l'écran pour la toute première fois les légendes héroïques du mythique Second Âge de l'histoire de la Terre du Milieu. Cette série épique prend lieu des milliers d'années avant les évènements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de J.R.R Tolkien, et mènera les spectateurs à une époque où de grands pouvoirs furent forgés, où des royaumes s'élevèrent dans la gloire et tombèrent en ruines, où d'improbables héros furent éprouvés, où l'espoir ne tenait qu'au plus maigre des fils et où la plus grande des menaces qui soit jamais sortie de l'esprit de Tolkien aspirait à plonger le monde entier dans les ténèbres.Démarrant dans des temps de paix relative, la série suit une galerie de personnages, familiers et nouveaux, affrontant la résurgence longtemps crainte du Mal sur la Terre du Milieu. Des plus sinistres profondeurs des Montagnes de Brume, au forêts majestueuses de l'elfique Lindon, jusqu'au royaume insulaire de Númenor et aux plus lointains confins de la carte, ces royaumes et personnages forgeront un héritage appelé à perdurer longtemps après eux.