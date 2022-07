Après le teaser et la belle affiche, la chaîne Fox Network dévoile le premier trailer de la saison 2 d'American Horror Stories.Toujours chapeauté par Ryan Murphy, ce spin-off d'American Horror Story est juste une pépite.La série sera disponible en France sur Disney+, dès le 21 Juillet si tout vas bien, et jusqu'au 8 Septembre.

Like

Who likes this ?

posted the 07/13/2022 at 10:29 PM by leblogdeshacka