Après le MG-X, voici venir le MG-X Pro de chez Nacon. Contrairement, au MG-X, ce MG-X Pro propose de jouer au Game Pass avec une "manette".Comme d'habitude, on commence avec la boîte, comme pour la MG-X, Nacon propose un packaging plutôt sobre.À l'arrière, comme d'habitude, nous retrouvons les différentes caractéristiques de cet accessoire.Comme vous pouvez le constater, ce MG-X Pro propose une solution plutôt sympa pour ceux qui veulent jouer avec une manette XBOX dans les transports en commun.La "manette" est entièrement en PVC, pour le moment, un seul coloris de disponible.En ce qui concerne la taille, nous sommes sur du 23 cm de largeur, 10 cm de profondeur et 5,5 cm de hauteur, c'est à peu près aussi grand qu'une Switch. Autant dire, que vous ne pourrez pas le mettre dans vos poches de jeans.J'ai joué avec le MG-X Pro, pendant plusieurs jours et en ce qui concerne l'ergonomie, c'est du tout bon. Les touches répondent aux doigts et a l'œil, je n'ai pas remarqué de latence. La batterie tient entre 18 et 20h après, il vous faudra de la batterie dans votre téléphone. Malheureusement, le MG-X Pro ne propose pas de vibrations. Je trouve que sans vibrations, le jeu de course ou de tir, manque un peu de saveurs. Il est uniquement compatible avec les smartphones Android, si vous avez un iPhone, inutile de vous procurer ce MG-X Pro.