Perdu, seul et séparé de sa famille, un chat errant doit démêler un ancien mystère pour s'échapper d'une ville oubliée depuis longtemps.



Stray est un jeu d'aventure de chat à la troisième personne qui se déroule dans les allées détaillées et éclairées au néon d'une cybercité en décomposition et dans les environnements sombres de ses bas-fonds. Parcourez les environs de haut en bas, défendez-vous contre des menaces imprévues et résolvez les mystères de cet endroit peu accueillant habité par des droïdes curieux et des créatures dangereuses.



Voyez le monde à travers les yeux d'un chat et interagissez avec l'environnement de manière ludique. Soyez furtif, agile, loufoque et parfois aussi embêtant que possible avec les étranges habitants de ce monde mystérieux.



En cours de route, le chat se lie d'amitié avec un petit drone volant, connu sous le nom de B12. Avec l'aide de ce nouveau compagnon, le duo doit trouver un moyen de s'en sortir.



Stray est développé par BlueTwelve Studio, une petite équipe du sud de la France composée essentiellement de chats et d'une poignée d'humains.

Le contenu de la version boîte du jeu Stray se dévoile, avec à l'intérieur un lot de six cartes reprenant les lieux du jeux.Stray sera disponible en édition physique sur PlayStation 5 le 20 septembre 2022.