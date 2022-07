En plus d'arriver en manga en France, Fuuto PI |, aura droit à son animé sur Crunchyroll.La série compte 12 épisodes pour cette première saison.L’anime Fuuto Pi est adapté du manga éponyme, écrit par Sanjo Riku et illustré par Sato Masaki, publié depuis août 2017 dans le magazine Big Comic Spirits de l’éditeur Shogakukan.Il fait suite à l’anime Kamen Rider W tokusatsu de 2009 et commémore notamment les 50 ans de la franchise Kamen Rider.L'animé sera disponible le 31 Juillet 2022

Fuuto est la sous la protection de Shotaro et Philip, mais d’étranges incidents continuent de se produire fréquemment à l’autre bout de la ville. Tokime, une mystérieuse beauté, apparaît et un nouveau mal jette son ombre sur la ville des vents. C’est ici que commence une nouvelle bataille pour Kamen Rider W !

Who likes this ?

posted the 07/12/2022 at 11:04 AM by leblogdeshacka