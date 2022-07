Dans son Texas natal, sa pratique de la danse classique suscite des sarcasmes auxquels le jeune Patrick Swayze réplique à coups de poing. Élevé à la dure par sa mère, chorégraphe inflexible, et par son cow-boy de père, le jeune homme veut contenter ses deux parents, et devenir à la fois un danseur et un athlète accompli. Ce désir de reconnaissance l’incitera à se dépasser sa vie durant. Après un accident, il abandonne le foot et met son énergie débordante dans la danse. Lors d’un spectacle, il s’éprend de la gracieuse Lisa Niemi, qui devient sa compagne. Après de multiples opérations du genou, il renonce à la danse mais pas aux exploits physiques. Le couple part à la conquête de Hollywood. Dès Skatetown, une bluette à rollers, l’acteur éblouit par un cocktail sexy de virilité et de grâce. Mais Patrick Swayze, qui craint qu’on fasse de lui une star jetable, refuse un joli contrat. Il souffrira toujours de ne pas être pris au sérieux. La série The Renegades, puis le prestigieux Outsiders, dirigé par le maître Coppola, concentré de rivalités et de testostérone avec tous les jeunes loups du moment, de Matt Dillon à Tom Cruise, relancent sa carrière.

Arte Cinéma, nous propose un reportage sur Patrick Swayze. Je me souviens l'avoir vu pour la première fois, dans le film Dirty Dancing, j'en avais le souffle coupé. Bordel, cette danse à la fin du film. Que dire du film Ghost, tellement émouvant et culte, comme le sous estimé Road House. Le cultisime Point Break, en passant par La cité de la Joie, Patrick Swayze étai un acteur au multiples facettes. Bref, un immense acteur parti trop tôt.