Réalisée par Lawrence Kasdan, cette série documentaire Disney+ Original nous transportera derrière l’envers du décor d’Industrial Light & Magic. Avec les témoignages des pionniers du cinéma (dont Steven Spielberg, George Lucas, James Cameron entre autres) moderne, Lawrence Kasdan promet de raconter l’histoire méconnue de ce qui a permis de donner vie à la vision de George Lucas. Cette même vision qui inspirera ensuite toute l’industrie cinématographique pour créer les effets visuels que l’on connait aujourd’hui et qui ne cessent de s’améliorer.



Composée de six épisodes, Light & Magic est une série documentaire réalisée par Lawrence Kasdan et qui a pour producteurs exécutifs ce dernier mais aussi Ron Howard, Brian Grazer, Justin Wilkes, Kathleen Kennedy et Michelle Rejwan.

Le documentaire Light & Magic, qui nous propose une découverte dans les coulisses de la société ILM, se date et se dévoile avec un trailer.Le documentaire est à découvrir le 27 Juillet, en exclusivité sur Disney+.