Petit rappel, pour vous dire qu'il reste encore 11 jours avant de mettre les mains sur le jeu Stray du développeur BlueTwelve Studio.Cerise sur le gâteau, le jeu sera offert aux abonnés du PS+ Extra et PS+ Premium, dès sa sortie, soit le 19 Juillet. Le jeu sera également disponible dans une version boîte au prix de 29.99€.

Stray est un jeu d'aventure à la troisième personne dans lequel vous incarnez un chat explorant les allées éclairées aux néons d'une cyber-cité et le décor sordide de ses bas-fonds. Admirez le monde à travers les yeux d'un chat errant et interagissez avec votre environnement de façon ludique.

Like

Who likes this ?

posted the 07/07/2022 at 10:39 PM by leblogdeshacka