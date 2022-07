"Bowser est, tout simplement, le boss ultime - et nous sommes ravis d'annoncer que nous introduisons cette version surdimensionnée dans la gamme adulte LEGO Super Mario pour un petit péril supplémentaire", a déclaré Carl Merriam, concepteur principal, LEGO Super Mario. . "Depuis que nous avons lancé LEGO Super Mario il y a deux ans, nous avons fait un tel voyage - nous élargissant progressivement avec les personnages les plus emblématiques et les plus reconnaissables de l'univers LEGO Super Mario.

"L'ajout de LEGO Super Mario The Mighty Bowser est vraiment une explosion du passé pour de nombreux fans adultes de LEGO (AFOL). Il est peut-être le grand patron, mais il ramène toujours un chaleureux sentiment de nostalgie aux fans adultes de Super Mario du monde entier. Tout comme vaincre Bowser a toujours été le défi ultime dans les jeux Super Mario, nous défions ici les fans de construire le roi des Koopas à partir de près de 3 000 pièces. Nous savons qu'ils sont à la hauteur de la tâche et qu'ils seront impatients de mettre la main sur ce nouvel ajout à la gamme Super Mario.

Bowser débarque avec son set LEGO Mario. Le set de Bowser comprends pas moins de 2,807 pièces, pour un prix de 269.99€.Date de sortie prévue pour le 1er Octobre 2022