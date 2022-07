La manette de chez Nacon est maintenant disponible dans le commerce, avec une version camouflage, Forest Camo et celle que j'ai, la Urban Camo.Le packaging de la manette est vraiment sympa, j'aime bien la façon de présenter la manette. Comme on peut le voir sur la photo en haut à droite, la manette est compatible avec le Dolby Atmos. Pour un confort sonore sans équivalent.À l'arrière de la boîte, les caractéristiques de la manette, proposé dans plusieurs langues.En ouvrant la boite, nous découvrons beaucoup de papiers, la notice, un feuillet sur le Dolby Atmos, et d'autres feuillets.La manette est entièrement compatible avec les XBOX et PC. La prise en main rappelle fortement les manettes PS4, donc niveau ergonomie, nous sommes loin d'une manette XBOX, surtout si vous avez de grosses paluches. Malgré tout, ça reste très agréable au toucher avec un revêtement soft touch, qui fait plaisir. Les touches de la manette sont de bonnes factures et rappelle fortement les touches Playstation.La manette est filaire, heureusement le câble est long (je peux me mettre tranquille sur le canapé sans problème). Une fois, la partie commencée, la manette fait très bien le boulot. J'ai joué à Forza Horizon 5 et j'ai bien aimé les vibrations que la manette procure pendant les courses. Mais si vous êtes sur Playstation 4 et que la manette XBOX vous rebute, cette Pro Compact sera votre meilleure amie.La manette est au prix de 55€, c'est le prix d'une manette officielle XBOX.