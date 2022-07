20th Century Studio dévoile un trailer pour le film Amsterdam, du réalisateur David O. Russell.Le film se dote d'un casting cinq étoiles, avec Christian Bale (plus besoin de présenter cet acteur), Margot Robbie (un peu marre d'elle, mais bon), John David Washington (très très bon acteur)mais aussi Rami Malek, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Robert De Niro et Michael Shannon, Andrea Riseborough, Alessandro Nivola ou encore Timothy Olyphant.Le film sortira en salle le 2 Novembre 2022.

Dans les années 1930, trois amis sont témoins d’un meurtre et deviennent eux-mêmes des suspects. Ils découvrent l'un des complots les plus scandaleux de l’histoire américaine.

Like

Who likes this ?

posted the 07/06/2022 at 07:44 PM by leblogdeshacka