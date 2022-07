Tibet, XVIIIe siècle, dans un village au milieu des montagnes. Kang Zhipa, l’apprenti médecin, et Moshi Lati, sa future épouse, ont été fiancés par leurs parents. Mais malgré toute l’affection qu’il éprouve pour Lati, Kang Zhipa a du mal à lui exprimer ses sentiments. Et voilà qu’un jour, quelqu’un vient conter fleurette à la jeune fille...

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... Depuis qu’il a assisté à la destruction d’Alderaan, les réserves que Thane avaient toujours eues vis-à-vis de l’Empire finissent par se changer en rejet, à tel point qu’il a envie d’en partir. Au milieu des tensions du champ de bataille, Ciena est son seul soutien, et réciproquement... C’est alors que le jeune homme est envoyé sur Dantooine à la recherche de la base rebelle, mais le nid était déjà vide. Et voilà que les instructions qui devraient arriver depuis l’Étoile de la Mort, où le vaisseau de Ciena faisait escale, se font attendre sans fin... De son côté, Ciena est missionnée dans le secteur Yavin, avec pour objectif d’en ramener Dark Vador. À son arrivée, des débris à perte de vue : ce sont les restes de l’Étoile de la Mort, où Thane était en poste !

Et si Stitch avait débarqué dans le Japon féodal ? Alerte rouge ! La monstrueuse expérience 626 s’est échappée à travers une brèche temporelle !! Si tout l’espace est en danger, c’est surtout le Japon qui devrait d’abord s’en inquiéter : écrasée au beau milieu de l’archipel nippone à l’époque féodale, Stitch, la créature bleue, tombe sur la route d’un puissant seigneur de guerre prêt à tout (ou presque) pour conquérir le pays. Cette rencontre inédite entre génies destructeurs mènera-t-elle alors le monde à sa fin, ou bien... Préfèreront-ils aux conflits sanguinaires la danse, les histoires drôles de samouraïs et les chevauchées à cheval de bois ?! Hmm... Rien n’est moins sûr...

"Il y a des mots que j’ai toujours gardés pour moi..." C’est le deuxième jour du “Festival des récoltes” et Iruma et Lied n’ont toujours pas engrangé le moindre point. L’équipe des enfants de la forêt se lance alors à la recherche de la feuille légendaire, objet d’une valeur inestimable que personne n’a jamais trouvé, pour tenter de renverser la situation et faire un comeback instantané. Mais cette quête conduira Iruma à sa plus terrible épreuve à ce jour...

L'adolescence dans toute sa fraîcheur ! Hori et Miyamura forment désormais un couple de façon officielle. Et maintenant que Miyamura a changé quelque peu son look pour que tout le monde évite de se moquer de Hori, le comportement des gens autour de lui n'a plus rien à voir... Leur relation étant désormais connue de tout le lycée, nos héros vont devoir faire face aux racontars, mais aussi à la jalousie d'une énigmatique élève de première qui va leur donner un peu de fil à retordre.

Une personne qu'on voit tous les jours. Une personne dont on est séparé. Si loin, si proche. Nishimura ne sait pas quelle attitude adopter envers Takada, suite à leur discussion le soir de Noël. Mais peut-être que son vœu du jour de l'An l'aidera à y voir plus clair ? La petite fille continue de se rapprocher de Kasahara, alors que Kitagawa l'embête de plus belle. Mais ce dernier finit par demander l'aide de Takada, quand une blague de la bande des Scorpions risque de mal tourner... Quelque temps plus tard, le maître organise une journée portes ouvertes à l'école. Mais où est le père de Takada ?

Hakaba et ses compagnons font route vers Utatsu, une grande cité de l'Outremonde. Ils font la connaissance de Meuh, un minotaure énigmatique capable de communiquer avec toutes sortes d'espèces, et qui manifeste un vif intérêt à l'égard du jeune linguiste. Au cours de son périple, la petite troupe part notamment à la chasse au wurf, rencontre de mystérieuses lamias, et se lance dans un dangereux chantier avec des chats-garous !

Muge, de son vrai nom Miyo, est une jeune fille fantasque et folle amoureuse de Kento, son camarade de classe qui ne voit en elle que désagrément. Elle a cependant un secret pour se rapprocher de lui : grâce à un étrange masque, elle peut se transformer en chat, et ainsi rendre visite à l'élu de son cœur. C'est aussi une occasion pour elle de fuir la réalité d'une famille en recomposition... Seulement, une telle magie lui serait-elle vraiment offerte sans contrepartie ? Retrouvez l'adaptation en manga du magnifique film d'animation Loin de moi, près de toi !

Les sorties du mois de Juillet de chez Nobi Nobi ! sont maintenant dévoilées.