Pour ceux, qui n'ont pas encore craqué pour la BD Goldorak, les éditions Kana vont sortir une nouvelle édition. Avec à l'intérieur un sublime ex-libris.À l'intérieur nous retrouverons :La BD dans sa version classique-Un fourreau collector-Un ex-librisLe tout pour 30€ et déjà en preco sur la Fnac.

posted the 07/03/2022 at 11:31 PM by leblogdeshacka