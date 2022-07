Dans la ville de Fuuto existe une agence de détectives particulière : l’agence Narumi, constituée de Shotaro et Philip. Tous deux enquêtent sans relâche sur les crimes commis par les « Dopants », des humains transformés en monstres. Et lorsque la menace qu’ils affrontent est trop forte, ils forment, ensemble, le super-héros connu sous le nom de Kamen Rider W !











Riku Sanjo est un scénariste de manga célèbre en France pour sa série mythique Fly dont l’adaptation animée a été diffusée au Club Dorothée. Rééditée sous son titre original, Dragon Quest : La quête de Dai, la série s’est vendue à plus de 500 000 exemplaires. Une seconde adaptation animée a été diffusée sur la plateforme ADN.



Masaki Sato a été le dessinateur de Yakuza Love Story avant de se lancer également dans l’écriture de scénario avec Paraphilia – Ningen Isu Kitan, une série inédite en France. Avec Fuuto PI, il revient au dessin pour apporter tout son talent à Kamen Rider, cet univers incontournable de la pop culture japonaise.



Shotaro Ishinomori est le créateur de la série Kamen Rider. Ancien assistant d’Ozamu Tezuka sur Astro Boy, il est considéré comme le père du sentai – les séries mettant en scène des équipes de héros. Go Ranger et JAKQ ont inspiré les séries Bioman ou Power Rangers. Il est également à l’origine de San Ku Kaï qui a popularisé le genre en France à la fin des années 1970 !



Kamen Rider débarque chez Michel Lafon, via la branche manga, nommé Kazoku. Le manga réuni Shotaro Ishinomori le créateur de la série Kamen Rider, Riku Sanjo, plus connu pour Fly et Masaki Sato.Pour célébrer l'arrivée de Fuuto Pi en librairie, trois shikishi seront offerts pour tout achat en FNAC des deux premiers tomes de la série.-Un succès au Japon : chaque tome rentre dans le top 10 des mangas les plus vendus lors de la sortie avec près de 50 000 exemplaires vendus par semaine (source Oricon).-Une adaptation animée sera diffusée cet été sur Crunchyroll à partir du 31 juillet. La série est produite par Magic Capsule (Food Wars, Re:Zero…) et réalisée par le Studio KAI (7 Seeds, Cagaster).