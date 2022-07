Joker Infinite tome 2





Lors du jour de l'attaque sur l'asile d'Arkham, Billy Sampson a perdu la vie. Et sa famille est bien décidée à se venger de celui qu'ils suspectent d'avoir initié le massacre : le Joker. Jim Gordon est également à ses trousses et le suivra jusqu'à Paris, malgré les embûches semées sur son chemin et la désapprobation de sa propre fille. Mais si on le Clown Prince du Crime était cette fois innocent du crime qu'on lui impute... Gordon pourrait-il risquer sa vie pour lui ?

Collection : DC Infinite

Série : Joker Infinite

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV - DESSINATEUR : MIRKA ANDOLFO

Date de sortie : 01 juillet 2022

Pagination : 128 pages

Contenu vo : The Joker #7-10 + The Joker Annual #1

Prix : 16 €

Sea of Stars





Les yeux perdus dans l'immensité galactique, le jeune Kadyn se morfond devant le hublot du vaisseau convoyeur piloté par son père Gil. Et quoi de mieux pour tromper l'ennui que d'inspecter, sans y être autorisé, la précieuse cargaison provenant d'un musée alien... ? Séparés lors de l'explosion du vaisseau, Gil et Kadyn dériveront dans l'espace, l'un, désespéré, à la recherche de son fils, l'autre, émerveillé par les rencontres exotiques qui rythmeront son odyssée.

Collection : Urban Indies

Série : Sea of Stars

SCÉNARISTES : JASON AARON, DENNIS HALLUM, HOPELESS DENNIS - DESSINATEURS : STEPHEN GREEN, RENZI RICO

Date de sortie : 01 juillet 2022

Pagination : 288 pages

Contenu vo : #1-11

Prix : 24 €

Batman Bimestriel Infinite #1





PREMIER NUMÉRO ! Voisinage mortel

Dans une Gotham City en pleine reconstruction, et alors que la mairie regarde d'un très mauvais oeil les activités des justiciers masqués, Batman doit affronter de nouveaux venus, alors qu'un de ses plus vieux adversaires refait surface, bien décidé à faire de sa vie un cauchemar. Par James TYNION IV et Jorge JIMENEZ. De son côté, Bruce Wayne, privé d'une grande partie de sa fortune, découvre le dangereux voisinage hantant le quartier où il vient de s'installer, par Mariko TAMAKI, Dan MORA et Gleb MELNIKOV. Alliée de Batman et membre des Outsiders, Katana est aussi la dépositaire d'un sabre magique mangeur d'âmes. Hantée par cette malédiction, elle se lance dans une nouvelle mission, par Mike W. BARR et Philippe BRIONES.



Collection : DC PRESSE

Série : Batman Bimestriel Infinite

Date de sortie : 08 juillet 2022

Pagination : 288 pages

Contenu vo : • INFINITE FRONTIER #0 • BATMAN #106 à 108 • DETECTIVE COMICS #1034 à #1036 • SUICIDE SQUAD BLACK FILES #1 à #6

Prix : 12.9 €

Batman Detective Infinite tome 2





Alors que l'État de terreur paralyse la cité de Gotham, de ses habitants à ses institutions, le maire Christopher Nakano doit se résoudre à faire appel à Batman pour faire toute la lumière sur la tentative de prise de la mairie par un groupe terroriste, mais également pour découvrir l'obscur vérité sur la prolifération d'un parasite dans les égouts de sa ville.

Collection : DC Infinite

Série : Batman Detective Infinite

SCÉNARISTE : MARIKO TAMAKI - DESSINATEUR : DAN MORA

Date de sortie : 08 juillet 2022

Pagination : 176 pages

Contenu vo : Contenu : #1043-1046 + Annual #1

Prix : 19 €

DC Infinite Frontier – Justice Incarnée





Issus des différentes Terres parallèles, les membres de la Justice Incarnée, emmenés par le Président Superman Calvin Ellis de Terre-23 et Thomas Wayne, le Batman la chronologie Flahspoint, enquêtent à travers le Multivers afin de circonscrire la menace que fait planer Darkseid sur l'ensemble des réalités.

Collection : DC Infinite

Série : DC Infinite Frontier

SCÉNARISTE : JOSHUA WILLIAMSON - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 08 juillet 2022

Pagination : 176 pages

Contenu vo : Justice League Incarnate #1-5

Prix : 19 €

Green Lantern Corps tome 1





Afin d'honorer leur devoir sacré de protéger toute planète habitée des forces du Mal, les Gardiens d'Oa doivent reformer le Corps des Green Lantern mis à mal par la faute d'Hal Jordan, alors possédé par l'avatar de la Peur : Parallax. Si John Stewart et Hal Jordan jouent les réservistes, les vétérans Guy Gardner et Kyle Rayner sont quant à eux invités sur Oa pour participer activement à la formation et à la reconstruction du Corps. Ils seront assistés du colossal Kilowog pour convaincre certaines recrues récalcitrantes d'accepter cette nouvelle vie qu'ils n'avaient encore jamais envisagée. Les tensions internes atteignent leur paroxysme alors qu'une nouvelle menace remet en cause cette résurrection du Corps jadis légendaire.

Collection : DC Classiques

Série : Green Lantern Corps

SCÉNARISTES : DAVE GIBBONS, GEOFF JOHNS - DESSINATEUR : PATRICK GLEASON

Date de sortie : 08 juillet 2022

Pagination : 440 pages

Contenu vo : Green Lantern Corps - Recharge + Green Lantern Corps - To Be A Lantern + Green Lantern Corps - The Dark Side of Green

Prix : 35 €

Krypto et les super-animaux





Il n'y rien que les super-animaux aiment plus que de sauver le monde aux côtés des plus grands super-héros, mais difficile de prouver sa valeur et de compter dans l'équipe lorsqu'on est incompris de ses maîtres ! Alors qu'un mystérieux lutin débarque à Métropolis et piège la Ligue de Justice, Krypto et sa bande devront s'unir pour l'empêcher de détruire la ville et montrer à tous que les plus grands héros peuvent aussi se tenir sur quatre pattes.

Collection : URBAN KIDS

Série : Krypto et les super-animaux

DESSINATEUR : BOBBY TIMONY

Date de sortie : 08 juillet 2022

Pagination : 144 pages

Contenu vo : OS

Prix : 10 €

Low tome 5





À la recherche d'une sonde détenant des informations pouvant sauver l'humanité, Stel Caine échoue dans sa tentative de rallier la surface et se retrouve prisonnière de la cité de Salus, où elle fait l'objet d'une étude minutieuse. Les savants cherchent dans son esprit des informations afin de localiser les dômes grâce auxquels l'humanité a pu survivre au fond des océans. Mais une autre raison semble motiver leurs observations. Captive, et alors que la guerre se prépare, Stel entretient ce qui a toujours fait sa force : l'espoir !



Collection : Urban Indies

Série : Low

SCÉNARISTE : RICK REMENDER - DESSINATEUR : GREG TOCCHINI

Date de sortie : 08 juillet 2022

Pagination : 200 pages

Contenu vo : Low #20-26

Prix : 19 €

Supergirl: Woman of Tomorrow





Kara Zor-El a vécu bien des aventures épiques mais elle cherche aujourd'hui un sens à son existence. Témoin de la destruction de sa planète, elle fut envoyée sur Terre avec pour mission de protéger un petit cousin qui finira par ne plus avoir besoin d'elle. A quoi tout cela a-t-il servi ? Où qu'elle aille, l'ombre de Superman semble la suivre jusqu'à la faire douter de sa propre légitimité. Perdue dans ses questionnements existentiels, Kara taquine la bouteille le soir de son 21e anniversaire lorsque sa trajectoire percute celle de Ruthye, jeune extraterrestre en quête de vengeance...

Collection : DC Deluxe

Série : Supergirl: Woman of Tomorrow

SCÉNARISTES : TOM KING, BILQUIS EVELY

Date de sortie : 08 juillet 2022

Pagination : 224 pages

Contenu vo : #1-8

Prix : 21.01 €

The Goddamned tome 2





Avant le Déluge, au matin du monde, la terre des hommes était pleine de bruit et de fureur. Mais dissimulé au sommet d'une montagne, un sanctuaire semble encore exempt de toute violence, de toute dépravation, un lieu sans hommes. Dirigé par des soeurs saintes, ce couvent élève ces filles orphelines afin d'en faire les futures épouses des Fils de Dieu. Mais lorsque Sharri et Jael, deux jeunes filles sur le point d'être initiées, découvrent ce que cette union implique, elles réalisent rapidement que leur seule échappatoire est de fuir...

Collection : Urban Indies

Série : The Goddamned

SCÉNARISTE : JASON AARON - DESSINATEUR : R.M. GUÉRA

Date de sortie : 08 juillet 2022

Pagination : 152 pages

Contenu vo : THE GODDAMNED: THE VIRGIN BRIDES #1-5

Prix : 17 €

Les sorties de chez Urban Comics pour le mois de Juillet 2022, sont maintenant dévoilées. Et c'est un mois plutôt calme, avant, le mois d'août qui s'annonce énorme.