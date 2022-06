Le nouveau film de Ol Parker, un réalisateur peu connu, Ticket to Paradise, avec le retour de George Clooney devant la caméra, avec sa complice Julia Roberts se dévoile avec un trailer.Une petite comédie qui sortira en salle le 21 octobre 2022 aux US.

posted the 06/30/2022 at 11:16 PM by leblogdeshacka