Microids dévoile enfin le contenu de la version physique du jeuF.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, qui sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un steelbook-Un set de 3 lithographies-La soundtrack digitale-Une planche de stickersPour le moment, pas de prix, mais une date de sortie. En effet, cette version boîte arrivera dès le 6 Septembre 2022, sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch.