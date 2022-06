Après la mort de sa mère et sans autre parent connu, Evie (Nathalie Emmanuel) passe un test d’ADN… et découvre un cousin perdu depuis longtemps dont elle ignorait l’existence. Invitée par sa nouvelle famille à un somptueux mariage dans la campagne anglaise, elle est d’abord séduite par l’hôte aristocrate sexy, mais se retrouve rapidement plongée dans un cauchemar pour sa survie alors qu’elle découvre des secrets tordus dans l’histoire de sa famille et les intentions troublantes derrière leur générosité coupable.

Le film The Invitation, de la réalisatrice Jessica M. Thompson (The Light of the Moon), se dévoile avec une affiche et un trailer.Au casting du film de , nous retrouvons en plus de Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty, Stephanie Corneliussen, Alana Boden, Courtney Taylor, Hugh Skinner et Sean Pertwee.Le film sortira en salle, le 26 Août 2022.