Situé dans les années 1950 à Londres, où un producteur de films hollywoodien désespéré entreprend de transformer une pièce populaire du West End en film. Lorsque des membres de la production sont assassinés, l'inspecteur Stoppard (Rockwell), fatigué du monde, et la recrue trop zélée, l'agent Stalker (Ronan) se retrouvent au milieu d'un polar déroutant au sein du glamour Theatreland et de l'underground sordide de Londres.

Le film de Tom Georges, See How They Run se dévoile avec une affiche et un trailer. Au casting, nous retrouvons Saoirse Ronan , Sam Rockwell , Adrien Brody , Ruth Wilson , Reece Shearsmith , Harris Dickinson , Charlie Cooper , Shirley Henderson et David Oyelowo.Le film sortira en salle le 30 Septembre 2022 aux US.