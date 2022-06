Cela fait 29 ans que quelqu’un a allumé la Bougie de la Flamme Noire et ressuscité les sœurs du XVIIe siècle qui ont été exécutées pour avoir pratiqué la sorcellerie, et elles cherchent à se venger. Maintenant, c’est à trois lycéens de trouver comment empêcher les sorcières voraces de faire un nouveau genre de ravages à Salem avant minuit le soir d’Halloween.

Disney, vient de dévoiler le trailer de la suite du film Hocus Pocus de 1993, sera disponible sur Disney+. Pour l'occasion, nous retrouverons Bette Midler, Kathy Najimi et Sarah Jessica Parker dans ces rôles emblématiques un peu moins de trente ans plus tard, avec de petits nouveaux, Whitney Peak, Lilia Buckingham et Belissa Escobedo.Le film sera disponible le 30 Septembre 2022, en exclusivité sur Disney+.