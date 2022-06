1er juillet



The Terminal List - Saison 1, avec Chris Pratt

Parasite, de Bong Joon-Ho

Lady Bird, de Greta Gerwig

Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson

Atomic Blonde, de Charlize Theron

La Momie, avec Tom Cruise

Ça : Chapitre 1, avec un clown flippant

Split, avec James McAvoy

Rrrrrr !!!, avec Pierre, Pierre et Guy

Les Rois Mages, un film des Inconnus

Fifty Shades Darker, la suite de la saga

Baby Boss

Chicken Run



4 juillet



Divergente, la saga



14 juillet



New York : Unité Spéciale - Saisons 14 à 22



15 juillet



James Way : Notre Homme... - Saison 2

The United Way, docu sur Manchester United

Justice League, de Zack Whedon

Lost City of Z, de James Gray



22 juillet



Rien n'est impossible, de Billy Porter



24 juillet



Crawl, de Alexandre Aja



29 juillet



Paper Girls - Saison 1

Memory, avec Liam Neeson



31 juillet



Trophée des Champions - PSG vs. FC Nantes

Les sorties du mois de Juillet 2022, sur la plateforme Prime Video sont maintenant dévoilées.Vous remarquerez l'erreur sur le film Justice League, avec le nom de Zack Whedon. C'est écrit comme ça sur le Twitter de Prime Video.