Petit avis sur le casque Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MaxOn attaque avec la boîte, comme toujours avec la marque Turtle Beach, nous sommes sur un packaging classieux. Même en ouvrant le paquet, le carton s'ouvre sur le côté et une fois ouvert, le casque est posé sur une sorte de polystyrène (je ne connais pas le nom du matériau.).À l'arrière, nous avons les différentes caractéristiques du produit, avec surtout une petite note en bas, que dit que le casque est compatible avec les Series X|S, XBOX One, PlayStation 4, PlayStation 5, le mobile, Windows PC et Switch. En gros, c'est compatible avec tous les appareils et c'est plutôt sympa.Une fois déballée, la première chose qui frappe, c'est la qualité du casque. Alors, oui, nous sommes sur un casque haut de gamme, compter entre 160 et 200€, et en général, je n'ai pas cet effet de "waouh". Les finitions sont très propres, l’arceau de celui-ci est constitué de plastique et d'aluminium, ça permet d'avoir un casque relativement léger, compter 380 grammes sur votre tête.Les écouteurs ont une mousse à mémoire de forme, pour un confort optimal, avec sur le dessus une texture en simili cuir, plutôt agréable à l'oreille. Sur l'oreillette droite, nous retrouvons le micro qui se loge directement dans un emplacement prévu. Le micro possède la fonction flip to mute, en gros vous relevez le micro et on ne vous entend plus, c'est hyper pratique. Viennent ensuite les différentes touches et molettes du casque, le bouton d'appairage Bluetooth, le bouton de la mise en marche, le bouton "MODE" et enfin les molettes, pour le réglage sonore et la balance chat,son du jeu, le plus de ce casque. En effet, pas besoin d'aller dans les menus pour diminuer le son et entendre vos potes. Ici, il suffit de régler le son avec la molette et hop le tour est joué.Pour ce qui concerne la charge, Turtle Beach opte pour la norme USB type-C, très pratique, quand on sait que la plupart des appareils, on se type d'USB. Si vous rechargez le casque quelques minutes, vous aurez plusieurs heures d'autonomie. Le casque, propose pas moins de 40h d'autonomie, ce qui est énorme, je trouve, après si vous le mettez en Bluetooth, il faudra revoir l'autonomie à la baisse. Tout comme le mode sans-fil 2,4 GHz, c'est celui dont je me sers.Pour la connectivité, il suffit de mettre le dongle dans le port de la console et de profiter avec la fonction plug-and-play. À noter, que le casque étant conçu en partenariat avec XBOX, il y a une fonctionnalité supplémentaire. Celle de pouvoir contrôler le son du jeu et du chat avec la molette. Pour le son, c'est du tout bon, pas de grésillements constater lors de mes sessions de jeux (d'ailleurs, avec le casque le jeu Fobia fait vraiment flipper ! ). Le méga plus, c'est que le casque est compatible avec les différents formats audio spatial comme Dolby Atmos et DTS:X et l’audio 3D de la PS5.Si vous avez plusieurs device, c'est le casque le plus complet, que ce soit au niveau de la compatibilité, de l'ergonomie (il est vraiment confortable, même pour les personnes qui mettent des lunettes), les coussinets sont vraiment agréable à l'oreille et à son autonomie bien longue.