Cela fait 35 ans qu'Ozymandias a téléporté un monstre tentaculaire sur New York, tuant des milliers de personnes et détruisant une fois pour toutes la confiance du public dans ses protecteurs. Depuis cette catastrophe, Rorschach est devenue une icône culturelle fascinante, symptôme d'un monde en perte de repères. Lors de la tentative d'assassinat d'un candidat populiste, on abat un homme portant le masque de Rorschach. Qui est l'homme derrière le masque, et surtout quelles étaient ses motivations ? L'inspecteur chargé de découvrir la véritable identité du tueur abattu s'engage alors dans une enquête qui l'entraîne dans un méandre de conspirations, d'invasions extraterrestres, de bienfaiteurs en disgrâce, de visions mystiques et même de bandes dessinées.



Petit avis sur le comics Rorschach des éditions Urban Comics.D'emblée, ce qui frappe avec ce Rorschach, c'est l'esthétique du très talentueux Jorge Formés. Il tranche avec un trait qui rappelle les années 70, son dessin est fin et précis et vous le savez, j'adore ça. Je le répète, mais un beau dessin, ça donne vraiment envie de lire le comics/manga en entier. L'intrigue de Tom King est un polar dense et très bien construit.Si vous connaissez l'univers de Watchmen, vous ne serez pas perdu face à cette histoire sombre avec une ambiance politique que personnellement, j'adore. Et que dire de la colorisation de Dave Stewart, ça éclate la rétine à chaque page.Si vous aimez, l'univers que Alan Moore et Dave Gibbons ont créé dans les années 80, ou même le film de Zack Snyder, vous allez adorer ce comics Rorschach.