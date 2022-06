Petit avis sur le tome 1 de Swamp Thing Infinite de chez Urban Comics.Pour ceux qui ne connaissent pas Swamp Thing, je vous conseille de regarder la série sur Prime Video, pour mettre un pied dans cet univers de la créature des marais. En ce qui concerne, ce tome 1 de Swamp Thing Infinite, c'est pour moi une très belle surprise. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt accessible avec pas mal de clin d'œil pour les fans inconditionnels de la créature du marais. L'écriture de Ram V est accrocheuse, avec un soupçon d'horreur et une dualité entre l'humanité et la monstruosité de Levi Kamei. Eh oui, adieu Alec Holland, ce Swamp Thing Infinite, nous propose de découvrir un nouveau héros en la personne de Levi Kamei. Évidemment, Swamp Thing oblige, nous avons un message écologique et environnemental qui sont d'actualités. Les dessins sont vraiment très bons, merci Mike Perkins, il sublime le récit de Ram V.Bref, si vous aimez Swamp Thing, vous pouvez vous faire plaisir.

posted the 06/23/2022 at 11:38 AM by leblogdeshacka