"Nous voulions que la toute première bande originale d'EA SPORTS F1 accentue la frénésie que les joueurs peuvent ressentir au plus haut niveau du sport automobile. Les 33 artistes issus de 13 pays représentent les talents majeurs de la musique électronique, reflètent la nouvelle ère de la Formule 1 et offrent une bande originale qui accélère dans les virages grâce à la diversité, la vélocité et l'imprévisibilité de collaborations uniques." - Steve Schnur, President of Music chez Electronic Arts

Codemasters et Electronic Arts dévoilent aujourd'hui leur bande originale personnalisée pour EA SPORTS F1 22. Charli XCX, Meduza, Diplo, Jacknife & The Bloody Beetroots, et BRUX ft Kimbra sont les têtes d'affiche d'une bande originale survoltée composée de 33 artistes internationaux, pionniers du genre Electronic Dance Music, et qui reflètent des cultures allant des plages de Miami aux rues étroites de Monaco.​F1 22 sortira le 1er juillet 2022, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via Origin et Steam.