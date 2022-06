Petit avis sur le Ody Keyboard & Mouse Set de Trust GamingOn commence, avec la boîte, beaucoup plus sobre et classique que d'habitude. Avec le clavier et la souris plutôt bien mis en valeur, malgré le fond blanc qui ne rend pas vraiment justice au matériel proposé. Le petit logo en haut à droite, nous dévoile un clavier/souris 50% plus silencieux.Le clavier sur la photo est en QWERTY, mais un petit sticker vient tout de même nous garantir qu'à l'intérieur, nous aurons bien un clavier AZERTY.La boîte, nous dévoile aussi, la possibilité de changer la vitesse de la souris, 13 raccourcis de Fonction du clavier et enfin la résistance de ce dernier aux éclaboussures.La souris est des plus classiques, elle fonctionne avec des piles. La prise en main est agréable et confortable, nous sommes sur une souris de bureautique. Ne vous attendez pas à vous faire des parties endiablées, c'est une souris avec un dpi de 600 et 1400.Le clavier fonctionne, lui aussi avec des piles, heureusement, l'autonomie est plutôt conséquente avec les piles fournies avec celui-ci. Pour le poids, nous sommes sur un petit 453 grammes, c'est vraiment très léger.Les touches sont vraiment silencieuses, comparer à un clavier classique (comme celui de mon ancien taf) et le plus du combo clavier/souris Ody est bien le fait de pouvoir, travailler à une distance plus que correcte. La portée est de plusieurs mètres, j'ai essayé dans mon salon et j'étais à environ 2-3 mètres de la TV.Vous l'aurez compris, ce Ody Keyboard & Mouse Set de Trust Gaming est un combo clavier/souris vraiment pas cher et pratique. La qualité est tout de même là, malgré son prix mini et l'autonomie est très correcte.Pour 25€, ce combo clavier/souris est une très bonne alternative si vous souhaitez travailler avec un clavier silencieux et pas cher, avec en bonus un souris qui fait le taf.