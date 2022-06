"Vers l'infini et l'au-delà !"

































Le film consacré à Buzz l'éclair sort le 22 Juin et voilà que Hot Toys dévoile sa figurine sur Buzz Lightyear. Perso, je suis fan de Toy Story depuis pas mal d'années et je ne vous cache pas que ça fait un moment que je regarde les statues en résine sur Buzz, Woody et Cie. Mais cette Hot Toys, risque d'être à la maison Day One.Le prix pique un peu entre 380 et 400€ mais bordel, c'est Buzz l'éclair. Il y aura une mise à jour prochainement avec les différents accessoires et autres.