En enchaine les avis, avec la Burst Pro Air de chez Roccat.On commence par la boite, le packaging est comme d'habitude, une réussite. C'est simple, un bon packaging, donne vraiment envie d'acheter le produit. Et quand le produit est de qualité, c'est encore mieux et c'est encore une fois le cas, avec cette Roccat Burst Pro Air.L'arrière de la boite, nous fait découvrir les différentes caractéristiques de la souris.À l'intérieur, nous retrouvons, la traditionnelle notice, dans son emballage pour ne pas la froisser, ou la corner.Nous avons également droit à un câble de 2m de long, pour recharger la souris.Le câble est tressé pour une plus grande résistance et une plus grande flexibilité.La souris est dans un design classique de la marque Roccat, elle est ultra légère (83g) et confortable. Elle épouse parfaitement la paume de la main, pour un confort optimal, même après plusieurs heures d'utilisation. La souris nous propose 6 boutons et la fonctionnalité plug & play, pour en profiter sans se prendre la tête.Sur le dessous, nous pouvons constater, un bouton Bluetooth/Wireless. Je trouve ça bien de pouvoir choisir l'utilisation de sa souris. En ce moment, je suis en mode Bluetooth.Sur le dessous, la Burst Pro Air, nous propose des patins en téflon.Le capteur Owl-Eye de Roccat, nous fait profiter d'une souris avec un dpi énorme pour son gabarit, 19 000 dpi. Pour un meilleur confort, Roccat nous propose plusieurs configurations entre le filaire, le Bluetooth et le RF 2.4GHz. perso, ce sera uniquement en BluetoothAvec une forte autonomie, plus de 100h, la Burst Pro Air est une bonne souris. Avec un dpi qui fait toute la différence pour les joueur PC qui veulent un souris aussi bien pour de faire de la bureautique et passer sans contrainte à un jeu vidéo (c'est un peu galère de changer de souris pour jouer).Bref, c'est ma souris du moment, et puis j'aime bien les LED et surtout elle est résistante à l'eau (j'ai eu le malheur de faire tomber un verre d'eau sur le clavier et la souris. La souris est ressortie indemne, pas le clavier).