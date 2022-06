Le jeu Final Vendetta est maintenant disponible et Just for Games annonce l'arrivée pour la fin de l'année d'une figurine de Duke Sancho.D'une taille de 18 centimètres de hauteur par 17 centimètres de largeur et 12 de profondeur, cette statue détaillée et de haute qualité sera disponible en France exclusivement sur la boutique en ligne Just For Games. Elle est entièrement en polystone, d'où son prix 130€.